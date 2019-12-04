Пожежа у коледжі в Одесі: двоє госпіталізованих у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі постраждало 22 людини, з них 2 особи знаходяться у важкому стані та 1 людина загинула. Про це під час брифінгу повідомила начальник відділу з організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Алла Калєєва, передає УНН.
“У лікувальні заклади міста та області поступив 21 постраждалий, із них 9 дітей та 12 дорослих. Серед постраждалих один громадянин загинув, двоє знаходяться у важкому стані. Всі останні у стані середньому стані. Всім надається медична допомога, всі обстеження проводяться на місці. Всі лікувальні заклади переведені до стану підвищеної готовності”, — розповіла вона.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 22 постраждалих внаслідок пожежі.