Пожар в колледже в Одессе: двое госпитализированных в тяжелом состоянии

"В лечебные учреждения города и области поступил 21 пострадавший, из них 9 детей и 12 взрослых. Среди пострадавших один гражданин погиб, двое находятся в тяжелом состоянии. Все остальные в состоянии среднем состоянии. Всем оказывается медицинская помощь, все обследования проводятся на месте. Все лечебные учреждения переведены в состояние повышенной готовности", - рассказала она.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших в результате пожара.