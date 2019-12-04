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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 73727 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 41986 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Пожар в колледже в Одессе: двое госпитализированных в тяжелом состоянии

Пожар в колледже в Одессе: двое госпитализированных в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе пострадало 22 человека, из них 2 человека находятся в тяжелом состоянии и 1 человек погиб. Об этом во время брифинга сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского горсовета Алла Калеева, передает УНН.

"В лечебные учреждения города и области поступил 21 пострадавший, из них 9 детей и 12 взрослых. Среди пострадавших один гражданин погиб, двое находятся в тяжелом состоянии. Все остальные в состоянии среднем состоянии. Всем оказывается медицинская помощь, все обследования проводятся на месте. Все лечебные учреждения переведены в состояние повышенной готовности", - рассказала она.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших в результате пожара.

Украинские Национальные Новости

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