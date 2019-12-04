Пожежа у коледжі в Одесі: через полум’я слідчі не можуть потрапити на місце події
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Через те, що пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу ще не ліквідовано, слідчі не можуть потрапити до середини для встановлення причин пожежі. Про це стало відомо під час брифінгу ДСНС щодо ліквідації пожежі в Одеському коледжі, передає кореспондент УНН.
“Так як пожежу не ліквідовано слідчі не мають змоги приступити до огляду місця події. Після гасіння пожежі до огляду будуть залучені фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Причини будуть встановлені за результати огляду, також проведення відповідних експертиз”, — повідомив представник поліції.
Як стало відомо під час брифінгу, кількість постраждалих може збільшитися.
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“Станом на 17.00 внаслідок пожежі ми маємо інформацію, що у лікарні загинула 1 особа, крім того постраждало 22 особи, які після пожежі почали окремо звертатися до лікувальних закладів. Ця цифра, можливо, буде ще зростати, так як постраждалі люди почали звертатися до лікувальних закладів самостійно. Наразі заходи з ліквідації пожежі ще тривають”, — стало відомо під час брифінгу.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 22 постраждалих внаслідок пожежі.
Як стало відомого, двоє госпіталізованих знаходяться у важкому стані. Також наразі ще невідомо місцезнаходження 5 осіб. На даний момент пожежа локалізована.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження.