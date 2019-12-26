Пожар на Рождество в США: 250 человек остались без жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В американском городе Миннеаполис посреди ночи вспыхнул трехэтажный отель для людей в затруднительном положении. Из здания эвакуировали 250 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Огонь охватил жилое здание, обеспечивающее приют для бедных в центре Миннеаполиса, оставив в среду на Рождество около 250 человек бездомными", - пишут в издании.
Через незначительные травмы три человека госпитализированы, еще нескольким оказана медицинская помощь на месте. Огонь вспыхнул на втором этаже, перекинулся на третий, после чего вспыхнул еще и на крыше.
Причины пожара пока неизвестны.
Отмечается, что гостиница "Фрэнсис Дрейк" открылась в 1926 году как роскошный отель, однако впоследствии был преобразован в приют.
Напомним, по меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбург.