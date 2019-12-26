Пожар на Рождество в США: 250 человек остались без жилья

"Огонь охватил жилое здание, обеспечивающее приют для бедных в центре Миннеаполиса, оставив в среду на Рождество около 250 человек бездомными", - пишут в издании.

Через незначительные травмы три человека госпитализированы, еще нескольким оказана медицинская помощь на месте. Огонь вспыхнул на втором этаже, перекинулся на третий, после чего вспыхнул еще и на крыше.

Причины пожара пока неизвестны.

Отмечается, что гостиница "Фрэнсис Дрейк" открылась в 1926 году как роскошный отель, однако впоследствии был преобразован в приют.

Напомним, по меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбург.