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Пожежа на Різдво у США: 250 осіб залишилися без житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В американському місті Міннеаполіс посеред ночі спалахнув триповерховий готель для людей у скрутному становищі. З будівлі евакуювали 250 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Вогонь охопив житлову будівлю, що забезпечує прихисток для бідних у центрі Міннеаполісу, залишивши у середу на Різдво близько 250 людей бездомними", - пишуть у виданні.

Через незначні травми трьох людей шпиталізували, ще кільком надали медичну допомогу на місці. Вогонь спалахнув на другому поверсі, перекинувся на третій, після чого спалахнув ще й дах.

Причини пожежі наразі невідомі.

Зазначається, що готель "Френсіс Дрейк" відкрився у 1926 році як розкішний готель, проте згодом був перетворений на притулок.

Нагадаємо, щонайменше 25 людей постраждали в результаті вибуху, що стався в багатоквартирному житловому будинку в німецькому місті Бланкенбург.

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