Вибух у житловому будинку в Німеччині: щонайменше 25 постраждалих

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Щонайменше 25 людей постраждали в результаті вибуху, що стався в багатоквартирному житловому будинку в німецькому місті Бланкенбург (федеральна земля Саксонія — Ангальт). Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Focus та Der Tagesspiegel.

“Не можна виключати, що число постраждалих збільшиться”, — відзначили в місцевій поліції. Що призвело до вибуху, поки не повідомляється. У правоохоронних органах створено оперативний штаб по встановленню причин інциденту. Проводиться евакуація людей з будівлі.

Надзвичайна подія сталася близько 9:00 (10:00 за київським часом). Поруч з будівлею знаходяться школа і дитячий сад, з якого були в терміновому порядку евакуйовані близько 100 дітей. Зараз на місці працюють близько 160 рятувальників.

Населення Бланкенбургу, розташованого в горах Гарц, становить близько 20 тисяч осіб.

Нагадуємо, у результаті вибуху газу в багатоквартирному будинку на сході Словаччини 6 грудня загинули щонайменше п’ять осіб.

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