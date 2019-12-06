У житловому будинку у Словаччині смертельний вибух, будівля під загрозою обвалення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У результаті вибуху газу в багатоквартирному будинку на сході Словаччини в п'ятницю загинули щонайменше п'ять осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Вогнеборці заявили, що інші люди опинилися в пастці на даху, оскільки будівля горить і перебуває під загрозою обвалення.
Вибух стався в 12-поверховому будинку в місті Прешов невдовзі після полудня. Вогнеборці сказали, що вибух стався між 9-м і 12-м поверхами, і кілька людей втекли на дах.
Поліція назвала ситуацію "дуже серйозною".
Прессекретар служби порятунку Альона Крчова сказала, що десятки людей могли бути поранені.
Мер міста Андреа Цурканова сказала, що жителі були евакуйовані в довколишні школи.
Прем'єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні направляється на місце події разом з деякими членами свого кабміну.
Нагадаємо, шість людей загинули через вибух на курорті в Польщі.