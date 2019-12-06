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В жилом доме в Словакии смертельный взрыв, здание под угрозой обрушения

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате взрыва газа в многоквартирном доме на востоке Словакии в пятницу погибли по меньшей мере пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Пожарные заявили, что другие люди оказались в ловушке на крыше, так как здание горит и находится в опасности обрушения.

Взрыв произошел в 12-этажном здании в городе Прешов вскоре после полудня. Пожарные сказали, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек убежали на крышу.

Полиция назвала ситуацию "очень серьезной".

Пресс-секретарь службы спасения Алена Крчова сказала, что десятки людей могли быть ранены.

Мэр города Андреа Цурканова сказала, что жители были эвакуированы в близлежащие школы.

Премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини направляется на место события вместе с некоторыми членами своего кабмина.

Напомним, шесть людей погибли из-за взрыва на курорте в Польше.

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