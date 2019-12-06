В жилом доме в Словакии смертельный взрыв, здание под угрозой обрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате взрыва газа в многоквартирном доме на востоке Словакии в пятницу погибли по меньшей мере пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Пожарные заявили, что другие люди оказались в ловушке на крыше, так как здание горит и находится в опасности обрушения.
Взрыв произошел в 12-этажном здании в городе Прешов вскоре после полудня. Пожарные сказали, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек убежали на крышу.
Полиция назвала ситуацию "очень серьезной".
Пресс-секретарь службы спасения Алена Крчова сказала, что десятки людей могли быть ранены.
Мэр города Андреа Цурканова сказала, что жители были эвакуированы в близлежащие школы.
Премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини направляется на место события вместе с некоторыми членами своего кабмина.
Напомним, шесть людей погибли из-за взрыва на курорте в Польше.