Взрыв в жилом доме в Германии: более 25 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония — Анхальт). Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Focus и Der Tagesspiegel.
“Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится”, — отметили в местной полиции. Что привело к взрыву, пока не сообщается. В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента. Проводится эвакуация людей из здания.
ЧП произошло около 9:00 (10:00 по киевскому времени). Рядом со зданием находятся школа и детский сад, из которого были в срочном порядке эвакуированы около 100 детей. Сейчас на месте работают около 160 спасателей.
Население Бланкенбурга, расположенного в горах Гарц, составляет около 20 тысяч человек.
Напоминаем, в результате взрыва газа в многоквартирном доме на востоке Словакии 6 декабря погибли не менее пяти человек.