В Киеве ликвидировали масштабный пожар в нежилом здании Деснянского района. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 26 июня в 19:48 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Братиславской, в Деснянском районе.

Возгорание произошло в недействующем здании. Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м в 20:19. сообщили в ГСЧС

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.

В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар