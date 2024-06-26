В среду, 26 июня, в Киеве произошел масштабный пожар в Деснянском районе. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.

Детали

Как сообщили, очевидцы пожар, вероятно, произошел на территории рынка "Юность", что на Лесном массиве в городе Киев.

Очевидцы допускают, что горит один из местных МАФов или складов. Также известно, что на месте уже работают пожарные.

Напомним,

В связи с прогнозируемой жарой Киевская городская государственная администрация вводит ограничение движения для тяжеловесного транспорта весом более 24 тонн с 27 июня по 1 июля с 10:00 до 22:00.