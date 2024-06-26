У Деснянському районі Києва сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
Масштабна пожежа сталася на вулиці Юності у Дніпровському районі Києва 26 червня, на місці події працюють пожежники.
У середу, 26 червня, у Києві сталась масштабна пожежа у Деснянському районі. Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає УНН.
Деталі
Як повідомили, очевидці пожежа, ймовірно трапилась на території ринку "Юність", що на Лісовому масиві у місті Київ.
Очевидці допускають, що горить один з місцевих МАФів чи складів. Також відомо, що на місці вже працюють пожежники.
Нагадаємо
У зв'язку з прогнозованою спекою Київська міська державна адміністрація вводить обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 тонни з 27 червня по 1 липня з 10:00 до 22:00.