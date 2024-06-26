Пожежу у Деснянському районі Києва загасили
Київ • УНН
Масштабну пожежу в недіючій будівлі в Деснянському районі Києва загасили без жертв, охопивши 300 квадратних метрів.
У Києві ліквідували масштабну пожежу в нежитловій будівлі Деснянського району. Про це повідомили в ДСНС України, передає УНН.
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Зазначається, що 26 червня о 19:48 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Братиславській, у Деснянському районі.
Загоряння сталося в недіючій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 300 кв. м о 20:19.
Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
У Деснянському районі Києва сталася масштабна пожежа26.06.24, 20:33 • 28339 переглядiв