Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

Спасатели потушили пожар на промышленном предприятии в Ивано-Франковской области, возникший из-за вражеской атаки, жертв среди гражданских нет, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вражеской атаки. По состоянию на 14:00 жертв и пострадавших среди гражданского населения нет - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что к ликвидации были привлечены несколько сотен чрезвычайников и десятки спецавтомобилей, а также 3 пожарных поезда и передвижной пункт управления.

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