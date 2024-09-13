Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели потушили пожар на промышленном объекте в Ивано-Франковской области, возникший из-за вражеской атаки. Привлечены сотни чрезвычайников, десятки спецавтомобилей и пожарные поезда. Жертв среди гражданских нет.
Спасатели потушили пожар на промышленном предприятии в Ивано-Франковской области, возникший из-за вражеской атаки, жертв среди гражданских нет, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вражеской атаки. По состоянию на 14:00 жертв и пострадавших среди гражданского населения нет
Отмечается, что к ликвидации были привлечены несколько сотен чрезвычайников и десятки спецавтомобилей, а также 3 пожарных поезда и передвижной пункт управления.
В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують13 сентября 2024, 07:21 • 23719 просмотров