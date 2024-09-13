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Пожежу на підприємстві на Івано-Франківщині після атаки рф загасили, жертв немає - ДСНС

Пожежу на підприємстві на Івано-Франківщині після атаки рф загасили, жертв немає - ДСНС

Київ • УНН

 • 14427 перегляди

Рятувальники загасили пожежу на промисловому об'єкті в Івано-Франківській області, що виникла через ворожу атаку. Залучено сотні надзвичайників, десятки спецавтомобілів та пожежні потяги. Жертв серед цивільних немає.

Рятувальники загасили пожежу на промисловому підприємстві в Івано-Франківській області, що виникла через ворожу атаку, жертв серед цивільних немає, повідомили у п'ятницю у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Івано-Франківська область: рятувальники ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Станом на 14:00 жертв та постраждалих серед цивільного населення немає

- повідомили у ДСНС.

Зазначається, що до ліквідації були залучені декілька сотень надзвичайників та десятки спецавтомобілів, а також 3 пожежні потяги та Пересувний пункт управління.

В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують13.09.24, 10:21 • 26037 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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