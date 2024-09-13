Пожежу на підприємстві на Івано-Франківщині після атаки рф загасили, жертв немає - ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу на промисловому об'єкті в Івано-Франківській області, що виникла через ворожу атаку. Залучено сотні надзвичайників, десятки спецавтомобілів та пожежні потяги. Жертв серед цивільних немає.
Рятувальники загасили пожежу на промисловому підприємстві в Івано-Франківській області, що виникла через ворожу атаку, жертв серед цивільних немає, повідомили у п'ятницю у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
Івано-Франківська область: рятувальники ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Станом на 14:00 жертв та постраждалих серед цивільного населення немає
Зазначається, що до ліквідації були залучені декілька сотень надзвичайників та десятки спецавтомобілів, а також 3 пожежні потяги та Пересувний пункт управління.
В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують13.09.24, 10:21 • 26037 переглядiв