В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в шести регіонах України. Зокрема, в Івано-Франківській області внаслідок атаки ворожих БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Сьогодні, 13 вересня, відключення світла в Україні не плануються. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Також у відомстві розповіли, що минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі. Тому закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Наслідки обстрілів рф

За минулу добу, як повідомляється, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

У Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.

У Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

У Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.

У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

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Погодні умови

Внаслідок проходження грозового фронту знеструмлено 14 населених пунктів у Житомирській області, 11 населених пунктів у Кіровоградській області, 8 населених пунктів у Київській області та 3 населених пункти у Чернігівській області.

Стан мереж

Черкаська область: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Дніпропетровська область: з технологічних причин знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 562 населених пункти.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1485 МВт.

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