В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують

ukenru
10:16 • 24193 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 53442 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 121673 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 165506 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 237286 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 159515 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 137903 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127678 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 185799 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77245 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
83 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 106395 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 102820 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 103703 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 74762 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 50499 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 103703 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 237288 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 185799 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 217360 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 548761 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 5903 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 10430 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 18316 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 31528 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 35045 перегляди
Актуальне
В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують

В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, відключень світла сьогодні не планують

Київ • УНН

 • 26037 перегляди

В Івано-Франківській області через атаку БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Міненерго повідомляє, що сьогодні відключення світла в Україні не плануються, але закликає економно споживати електроенергію.

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в шести регіонах України. Зокрема, в Івано-Франківській області внаслідок атаки ворожих БПЛА пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Сьогодні, 13 вересня, відключення світла в Україні не плануються. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго, передає УНН

Генерація та споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні Міненерго. 

Також у відомстві розповіли, що минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі. Тому  закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. 

Наслідки обстрілів рф

За минулу добу, як повідомляється, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

У Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.

У Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

У Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.

У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

рф вночі атакувала Франківщину: без постраждалих, наслідки ліквідовуються - ОВА 13.09.24, 09:55 • 25780 переглядiв

Погодні умови 

Внаслідок проходження грозового фронту знеструмлено 14 населених пунктів у Житомирській області, 11 населених пунктів у Кіровоградській області, 8 населених пунктів у Київській області та 3 населених пункти у Чернігівській області.

Стан мереж 

Черкаська область: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Дніпропетровська область: з технологічних причин знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 562 населених пункти.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1485 МВт.

Війська рф завдали 140 ударів по Сумщині за добу, є загиблий - поліція13.09.24, 10:16 • 23471 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.86