В Ивано-Франковской области из-за атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, отключений света сегодня не планируют

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в шести регионах Украины. В частности, в Ивано-Франковской области в результате атаки вражеских БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры. Сегодня, 13 сентября, отключения света в Украине не планируются. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - говорится в сообщении Минэнерго.

Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки украинская энергосистема получала аварийную помощь из Словакии и Польши. Поэтому призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки, как сообщается, под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В Донецкой области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии, в результате чего обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты. На момент инцидента всего в шахтах находилось 277 работников, все выведены на поверхность. Питание восстановлено.

В Запорожской области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались.

В Одесской области из-за боевых действий отключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители.

В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.

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Погодные условия

В результате прохождения грозового фронта обесточены 14 населенных пунктов в Житомирской области, 11 населенных пунктов в Кировоградской области, 8 населенных пунктов в Киевской области и 3 населенных пункта в Черниговской области.

Состояние сетей

Черкасская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Днепропетровская область: по технологическим причинам обесточивалась подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 562 населенных пункта.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1485 МВт.

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