рф ночью атаковала Франковщину: без пострадавших, последствия ликвидируются - ОВА
Киев • УНН
Ночью 13 сентября российские войска атаковали Ивано-Франковскую область. Работала ПВО, обошлось без пострадавших, соответствующие службы ликвидируют последствия атаки.
российские войска в ночь на 13 сентября атаковали Ивано-Франковскую область, в регион работали силы противовоздушной обороны, обошлось без пострадавших. последствия атаки - ликвидируются. Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
Этой ночью враг снова атаковал нашу область. Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших
Руководительница ОВА в очередной раз призвала всех реагировать на сигналы воздушной тревоги, заботиться о себе и своих родных.
Над Україною вночі збили 24 з 26 "шахедів"13 сентября 2024, 06:49 • 22356 просмотров