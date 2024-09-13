рф ночью атаковала Франковщину: без пострадавших, последствия ликвидируются - ОВА

российские войска в ночь на 13 сентября атаковали Ивано-Франковскую область, в регион работали силы противовоздушной обороны, обошлось без пострадавших. последствия атаки - ликвидируются. Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук, передает УНН.

Этой ночью враг снова атаковал нашу область. Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших - написала Онищук в Telegram.

Руководительница ОВА в очередной раз призвала всех реагировать на сигналы воздушной тревоги, заботиться о себе и своих родных.

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