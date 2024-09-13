Над Украиной ночью сбили 24 из 26 "шахедов"
Киев • УНН
Ночью 13 сентября РФ атаковала Украину 26 дронами "Shahed". Силы обороны сбили 24 БпЛА над 4 областями, один еще остается в воздухе. Атака осуществлялась из Приморско-Ахтарска и Крыма.
Ночью российские войска атаковали Украину 26 дронами типа "Shahed". Силы обороны сбили 24 дронов над 4 областями, боевая работа продолжается, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым).
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей
По состоянию на 9.00 один вражеский БпЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается, указали в ВС ВСУ.