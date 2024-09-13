Над Україною вночі збили 24 з 26 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі 13 вересня РФ атакувала Україну 26 дронами "Shahed". Сили оборони збили 24 БпЛА над 4 областями, один ще залишається в повітрі. Атака здійснювалася з Приморсько-Ахтарська та Криму.
Уночі російські війська атакували Україну 26 дронами типу "Shahed". Сили оборони збили 24 дронів над 4 областями, бойова робота триває, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим).
У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей
Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває, зазначили у ПС ЗСУ.