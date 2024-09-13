рф вночі атакувала Франківщину: без постраждалих, наслідки ліквідовуються - ОВА
Київ • УНН
Вночі 13 вересня російські війська атакували Івано-Франківську область. Працювала ППО, обійшлося без постраждалих, відповідні служби ліквідовують наслідки атаки.
російські війська у ніч на 13 вересня атакували Івано-Франківську область, в регіон працювали сили протиповітряної оборони, обійшлось без постраждалих. наслідки атаки - ліквідовуються. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
Цієї ночі ворог знову атакував нашу область. Працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих
Очільниця ОВА вкотре закликала усіх реагувати на сигнали повітряної тривоги, дбати про себе та своїх рідних.
Над Україною вночі збили 24 з 26 "шахедів"13.09.24, 09:49 • 25894 перегляди