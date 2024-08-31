Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

В Киеве локализован пожар, который возник на крыше пятиэтажного дома в Соломенском районе, сообщили в КГВА, передает УНН.



Отмечается, что пожар был локализован в 14:13.

Как добавили в ГСЧС, сообщение о пожаре жилого дома в Соломенском районе поступило 31 августа в 13:10. Сейчас на месте работает 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.





Ранее



Сообщалось, что на крыше жилого дома в Соломенском районе Киева возник пожар площадью около 700 кв.м. На данный момент без пострадавших.