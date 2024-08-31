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Пожежу на даху п'ятиповерхівки в Києві локалізували

Пожежу на даху п'ятиповерхівки в Києві локалізували

Київ • УНН

 • 38955 перегляди

У Солом'янському районі Києва виникла пожежа на даху п'ятиповерхового будинку. Пожежу було локалізовано о 14:13, повідомили в КМВА.

У Києві локалізовано пожежу, яка виникла на даху п'ятиповерхового будинку у Солом'янському районі, повідомили в КМВА, передає УНН

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 14:13. 

Як додали в ДСНС, повідомлення про пожежу житлового будинку у Солом'янському районі надішло 31 серпня о 13:10. Наразі на місці працює 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Раніше

Повідомлялось, що на даху житлового будинку в Солом'янському районі Києва виникла пожежа площею близько 700 кв.м. Наразі без постраждалих

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП

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