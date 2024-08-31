Площа пожежі на даху п'ятиповерхівки у Києві приблизно 700 м.кв - КМВА
Київ • УНН
На даху житлового будинку в Солом'янському районі Києва виникла пожежа площею близько 700 кв.м. Рятувальники локалізують загоряння, всі оперативні служби працюють на місці.
На даху житлового будинку в Солом'янському районі Києва виникла пожежа площею близько 700 кв.м. Рятувальники локалізують загоряння, повідомили у суботу в КМВА, передає УНН.
Площа пожежі на даху 5-типоверхового житлового будинку в Солом’янському районі приблизно 700 м.кв. Ранг пожежі 2. Рятувальники локалізовують загоряння
Зазначається, всі оперативні служби працюють на місці.
Пожежа на даху п'ятиповерхівки в Києві: постраждалих наразі немає31.08.24, 13:43 • 29569 переглядiв