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Площа пожежі на даху п'ятиповерхівки у Києві приблизно 700 м.кв - КМВА

Площа пожежі на даху п'ятиповерхівки у Києві приблизно 700 м.кв - КМВА

Київ • УНН

 • 33028 перегляди

На даху житлового будинку в Солом'янському районі Києва виникла пожежа площею близько 700 кв.м. Рятувальники локалізують загоряння, всі оперативні служби працюють на місці.

На даху житлового будинку в Солом'янському районі Києва виникла пожежа площею близько 700 кв.м. Рятувальники локалізують загоряння, повідомили у суботу в КМВА, передає УНН

Площа пожежі на даху 5-типоверхового житлового будинку в Солом’янському районі приблизно 700 м.кв. Ранг пожежі 2. Рятувальники локалізовують загоряння

- йдеться у повідомленні КМВА. 

Зазначається, всі оперативні служби працюють на місці.

Пожежа на даху п'ятиповерхівки в Києві: постраждалих наразі немає31.08.24, 13:43 • 29569 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП

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