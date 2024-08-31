Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА
Киев • УНН
На крыше жилого дома в Соломенском районе Киева возник пожар площадью около 700 кв.м. Спасатели локализуют возгорание, все оперативные службы работают на месте.
На крыше жилого дома в Соломенском районе Киева возник пожар площадью около 700 кв.м. Спасатели локализуют возгорание, сообщили в субботу в КГВА, передает УНН.
Площадь пожара на крыше 5-ти этажного жилого дома в Соломенском районе примерно 700 м.кв. Ранг пожара 2. Спасатели локализуют возгорание
Отмечается, все оперативные службы работают на месте.
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