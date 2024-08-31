Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

По состоянию на 13:30 данные о пострадавших в результате пожара, который вспыхнул на крыше 5-этажного жилого дома в Соломенском районе, отсутствуют. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

В Соломенском районе на крыше 5-ти этажного жилого дома вспыхнул пожар. Ранг пожара 2. Подразделения спасателей прорабатывают вызов. Данные о пострадавших на эту минуту отсутствуют - говорится в сообщении КГВА.

Информации о причине возгорания пока нет.

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