Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома. По состоянию на 13:30 информации о пострадавших нет, спасатели работают на месте происшествия.
По состоянию на 13:30 данные о пострадавших в результате пожара, который вспыхнул на крыше 5-этажного жилого дома в Соломенском районе, отсутствуют. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.
В Соломенском районе на крыше 5-ти этажного жилого дома вспыхнул пожар. Ранг пожара 2. Подразделения спасателей прорабатывают вызов. Данные о пострадавших на эту минуту отсутствуют
Информации о причине возгорания пока нет.
В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом31 августа 2024, 10:34 • 2556 просмотров