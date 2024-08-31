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Пожежа на даху п'ятиповерхівки в Києві: постраждалих наразі немає

Пожежа на даху п'ятиповерхівки в Києві: постраждалих наразі немає

Київ • УНН

 • 29569 перегляди

У Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку. Станом на 13:30 інформації про постраждалих немає, рятувальники працюють на місці події.

Станом на 13:30 дані щодо постраждалих внаслідок пожежі, яка спалахнула на даху 5-типоверхового житлового будинку в Солом’янському районі, відсутні. Про це повідомили в КМВА, передає УНН

В Солом’янському районі на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі 2. Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні

- йдеться у повідомленні КМВА. 

Інформації про причину займання поки немає. 

У Соломʼянському районі Києва масштабна пожежа: палає будинок31.08.24, 13:34 • 27255 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП

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