Пожежа на даху п'ятиповерхівки в Києві: постраждалих наразі немає
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку. Станом на 13:30 інформації про постраждалих немає, рятувальники працюють на місці події.
Станом на 13:30 дані щодо постраждалих внаслідок пожежі, яка спалахнула на даху 5-типоверхового житлового будинку в Солом’янському районі, відсутні. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.
В Солом’янському районі на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі 2. Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні
Інформації про причину займання поки немає.
У Соломʼянському районі Києва масштабна пожежа: палає будинок31.08.24, 13:34 • 27255 переглядiв