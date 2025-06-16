Пожар кровли дома видит почти все Ровно: 45 спасателей и до 10 единиц техники ликвидируют возгорание

По состоянию на текущий час жертв и пострадавших в масштабном пожаре в городе Ровно нет. Для полной ликвидации пожара работает большая группа специалистов. По данным ГУ ГСЧС Ровенщины, речь идет о возгорании кровли трехэтажного здания, с чем, очевидно, были связаны сложности и видимый масштаб, передает УНН.

По данным ГСЧС, в Ровно спасатели ликвидируют пожар по улице Червония.

Сегодня в 12:03 на спецлинию "101" поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания. В настоящее время на месте пожара работает 9 единиц пожарной техники и 45 спасателей.