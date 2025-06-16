Пожар кровли дома видит почти все Ровно: 45 спасателей и до 10 единиц техники ликвидируют возгорание
Киев • УНН
В Ровно 45 спасателей ликвидируют масштабный пожар кровли трехэтажного здания на улице Червония. Жертв и пострадавших нет, ситуация под контролем ГСЧС.
По состоянию на текущий час жертв и пострадавших в масштабном пожаре в городе Ровно нет. Для полной ликвидации пожара работает большая группа специалистов. По данным ГУ ГСЧС Ровенщины, речь идет о возгорании кровли трехэтажного здания, с чем, очевидно, были связаны сложности и видимый масштаб, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в Ровно спасатели ликвидируют пожар по улице Червония.
Сегодня в 12:03 на спецлинию "101" поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания. В настоящее время на месте пожара работает 9 единиц пожарной техники и 45 спасателей.
По состоянию на текущее время, ситуация под контролем спасателей.
Жертв и пострадавших нет. Спасатели проводят работы по ликвидации пожара. Больше информации после полной ликвидации пожара.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Шевченковском районе Киева произошел пожар в доме на улице Макаровской. Площадь возгорания составила 100 кв. м, но пожар уже локализован, угрозы распространения нет.
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