Пожежу покрівлі будинку бачить майже все Рівне: 45 рятувальників та до 10 одиниць техніки ліквідовують загоряння

Станом на поточну годину жертв і постраждалих у масштабній пожежі в місті Рівне не має. Для повної ліквідації пожежі працює велика группа фахівців. За даними ГУ ДСНС Рівненщини ідеться про загоряння покрівлі триповерхової будівлі, з чим очевидно були пов'язані складнощі та видимий масштаб, передає УНН.

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За даними ДСНС, у Рівному рятувальники ліквідовують пожежу по вулиці Червонія.

Сьогодні о 12:03 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про загоряння покрівлі триповерхової будівлі. На даний час на місці пожежі працює 9 одиниць пожежної техніки і 45 рятувальників.

Станом на поточний час, ситуація під контролем рятувальників.

Жертв і постраждалих не має. Рятувальники проводять роботи по ліквідації пожежі. Більше інформації після повної ліквідації пожежі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в будинку на вулиці Макарівській. Площа загоряння склала 100 кв. м, але пожежу вже локалізовано, загрози поширення немає.

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