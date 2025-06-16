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Пожежу покрівлі будинку бачить майже все Рівне: 45 рятувальників та до 10 одиниць техніки ліквідовують загоряння

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

У Рівному 45 рятувальників ліквідовують масштабну пожежу покрівлі триповерхової будівлі на вулиці Червонія. Жертв і постраждалих немає, ситуація під контролем ДСНС.

Пожежу покрівлі будинку бачить майже все Рівне: 45 рятувальників та до 10 одиниць техніки ліквідовують загоряння

Станом на поточну годину жертв і постраждалих у масштабній пожежі в місті Рівне не має. Для повної ліквідації пожежі працює велика группа фахівців. За даними ГУ ДСНС Рівненщини ідеться про загоряння покрівлі триповерхової будівлі, з чим очевидно були пов'язані складнощі та видимий масштаб, передає УНН.

Деталі

За даними ДСНС, у Рівному рятувальники ліквідовують пожежу по вулиці Червонія. 

Сьогодні о 12:03 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про загоряння покрівлі триповерхової будівлі. На даний час на місці пожежі працює 9 одиниць пожежної техніки і 45 рятувальників.

Станом на поточний час, ситуація під контролем рятувальників. 

Жертв і постраждалих не має. Рятувальники проводять роботи по ліквідації пожежі. Більше інформації після повної ліквідації пожежі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в будинку на вулиці Макарівській. Площа загоряння склала 100 кв. м, але пожежу вже локалізовано, загрози поширення немає.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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