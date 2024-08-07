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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 09:53  •  66002 просмотра

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Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию, считает эксперт.

Истребители F-16 могут перебазироваться для более сложного обслуживания в страны, входящие в Коалицию авиационных возможностей, поскольку расходы на их обслуживание, включая расходные материалы, системы вооружений и обучение пилотов, требуют значительных ресурсов. Такое мнение высказал военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН.

В условиях боевых подразделений, где механики смогут сделать текущее обслуживание, такие как: заправка техническими жидкостями и внесение в электронную схему и прочее, то есть несложные работы, могут выполняться в условиях боевого подразделения. Для более сложных работ эти самолеты должны проходить техническое обслуживание в заводских условиях, на специальных предприятиях, где есть специальное диагностическое оборудование и спецперсонал

- сказал Рябых.

По его словам, то, что сейчас есть в Украине, - это несколько предприятий, которые могут быть привлечены к обслуживанию машин советского образца.

Он рассказал, что с обслуживанием есть определенные вопросы, потому что даже при условии продажи того или иного самолета должен быть и решен вопрос обеспечения его жизненного цикла - это одно из требований. По контрактам могут даже быть обязательства в строительстве авиаремонтного завода.

"Учитывая то, что о строительстве авиазаводов в Украине пока не говорят, то вопросы по обслуживанию будут решаться в рамках Коалиции авиационных возможностей, именно она возьмет на себя работу по обеспечению их жизненного цикла", - сказал Рябых.

Эксперт отметил, что для более сложного обслуживания F-16 могут перебазировать в другие страны, которые есть в Коалиции авиационных возможностей.

"Обслуживание F-16, в том числе и расходными материалами, системами вооружений, ремонтами, обучение пилотов - это довольно значительные расходы, которые будут составлять весомую долю оборонного бюджета", - указал Рябых.

Он отметил, что, даже несмотря на большие расходы на обслуживание истребителей, их пребывание в Украине может повлечь за собой создание новых заводов и инвесторов.

"В перспективе, благодаря новым заводам, Украина сможет получать доступ к передовым технологиям и развивать новые направления оборонного производства", - добавил Рябых.

Напомним,

4 августа Президент Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину. 

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16. 

Впоследствии The Times сообщило о прибытии в Украину шести истребителей F-16 из Нидерландов и об ожиданиях, что вскоре поступят еще несколько самолетов из Дании, хотя официального подтверждения этой информации не было.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
natoNATO
daniyaДания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
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