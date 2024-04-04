Появились шансы: Комитет по вопросам обороны может проголосовать законопроект о мобилизации до конца недели - нардеп

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может проголосовать вариант законопроекта о мобилизации и прохождении службы до конца недели. По крайней мере, как утверждает народный депутат Марьяна Безуглая, "появились шансы", передает УНН.

"Появились шансы, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосует вариант законопроекта о мобилизации и прохождении службы до конца недели. Каким будет текст, еще нет смысла писать, напишу в случае утверждения окончательной редакции", - сообщила Безуглая.

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Она также подчеркнула, "мы должны не затягивать, а быть смелыми принимать решения и брать на себя ответственность".

Ранее

Как сообщил народный депутат Железняк, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 4051 из 4266 поправок к законопроекту о мобилизации, что делает его готовым на 95%.

Добавим

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.