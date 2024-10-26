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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 160417 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 140840 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повторные взрывы в Хмельницкой области после появления российского дрона

Повторные взрывы в Хмельницкой области после появления российского дрона

Киев  •  УНН

07:47 • 1919 просмотра

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В Хмельницкой области дважды за утро прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российском беспилотнике, который двигался из Житомирской области в направлении Староконстантинова.

В Хмельницкой области второй раз за утро слышны взрывы после предупреждения Воздушных Сил о российском беспилотнике, который направляется в направлении Староконстантинова, сообщает УНН.

Детали 

В Хмельницкой области слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспільного».

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о российском дроне в регионе. 

«Вражеский БпЛА с Житомирщины заходит на Хмельнитчину в направлении Староконстантинова», - писали ПС ВСУ в Telegram.

Ранее в области взрывы слышали около 8:30. 

Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших растет, среди них дети26 октября 2024, 07:39 • 3024 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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