Повторные взрывы в Хмельницкой области после появления российского дрона
Киев • УНН
В Хмельницкой области дважды за утро прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российском беспилотнике, который двигался из Житомирской области в направлении Староконстантинова.
В Хмельницкой области второй раз за утро слышны взрывы после предупреждения Воздушных Сил о российском беспилотнике, который направляется в направлении Староконстантинова, сообщает УНН.
Детали
В Хмельницкой области слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспільного».
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о российском дроне в регионе.
«Вражеский БпЛА с Житомирщины заходит на Хмельнитчину в направлении Староконстантинова», - писали ПС ВСУ в Telegram.
Ранее в области взрывы слышали около 8:30.
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