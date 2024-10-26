Повторні вибухи на Хмельниччині після появи російського дрона
Київ • УНН
У Хмельницькій області двічі за ранок пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російський безпілотник, що рухався з Житомирщини у напрямку Старокостянтинова.
У Хмельницькій області вдруге за ранок чутно вибухи після попередження Повітряних Сил про російський безпілотник, які прямує у напрямку Старокостянтинова, повідомляє УНН.
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На Хмельниччині чути повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про російський дрон в регіоні.
"Ворожий БпЛА з Житомирщини заходить на Хмельниччину у напрямку Старокостянтинова", - писали ПС ЗСУ у Telegram.
Раніше в області вибухи чули близько 8:30.
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