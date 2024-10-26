Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зростає, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі загинули дві жінки та 14-річна дівчинка, 20 осіб отримали поранення. Серед постраждалих четверо дітей, пошкоджено цивільні об'єкти та медзаклад.
У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки росіян вже відомо про 20 травмованих, серед яких дві дівчинки та підліток, повідомив у суботу голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об'єкти
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок атаки на Дніпро у ніч на 26 жовтня загинули дві жінки і 14-річна дівчинка. Серед поранених четверо дітей. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, медзаклад.