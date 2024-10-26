Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 19 осіб, є загиблі
Київ • УНН
Внаслідок нічної ракетної атаки у Дніпрі постраждало 19 осіб, серед яких 4 дітей. Зруйновано житлову будівлю, пошкоджено багатоповерхівки та медзаклад, троє людей загинули.
У Дніпрі після атаки окупантів кількість потерпілих збільшилася до 19 осіб, серед яких 4 дітей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Вночі місто Дніпро стало об'єктом ракетних атак, внаслідок яких частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. У результаті обстрілів пошкоджено також кілька багатоквартирних будинків і один медичний заклад.
Рятувальники дістали з-під завалів три загиблих, а одну жінку вдалося врятувати. Її оперативно передали медикам для надання допомоги. Загалом, за попередніми даними, 19 людей отримали поранення, серед яких чотири дитини.
На місці події працюють психологи, які надають підтримку постраждалим. Для ліквідації наслідків атаки задіяно понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У Дніпрі з-під завалів після ракетного удару врятували людину: є постраждалі діти26.10.24, 01:55 • 55370 переглядiв