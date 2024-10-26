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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 19 человек, есть погибшие

Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 19 человек, есть погибшие

Киев  •  УНН

04:19 • 5557 просмотра

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В результате ночной ракетной атаки в Днепре пострадали 19 человек, среди которых 4 детей. Разрушено жилое здание, повреждены многоэтажки и медучреждение, три человека погибли.

В Днепре после атаки оккупантов количество пострадавших увеличилось до 19 человек, среди которых 4 детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Ночью город Днепр стал объектом ракетных атак, в результате которых частично разрушено двухэтажное жилое здание. В результате обстрелов повреждены также несколько многоквартирных домов и одно медицинское учреждение.

Спасатели достали из-под завалов трех погибших, а одну женщину удалось спасти. Ее оперативно передали медикам для оказания помощи. Всего, по предварительным данным, 19 человек получили ранения, среди которых четыре ребенка.

На месте происшествия работают психологи, которые оказывают поддержку пострадавшим. Для ликвидации последствий атаки задействовано более 60 спасателей и 18 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре из-под завалов после ракетного удара спасли человека: есть пострадавшие дети25 октября 2024, 22:55 • 13096 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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