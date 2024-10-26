Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших растет, среди них дети

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В результате ракетной атаки в Днепре погибли две женщины и 14-летняя девочка, 20 человек получили ранения. Среди пострадавших четверо детей, повреждены гражданские объекты и медучреждение.

В Днепре в результате ночной ракетной атаки россиян уже известно о 20 травмированных, среди которых две девочки и подросток, сообщил в субботу председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН

Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней.  Среди поврежденного - только гражданские объекты

- заявил Лысак.

 По данным Офиса Генпрокурора, в результате атаки на Днепр в ночь на 26 октября погибли две женщины и 14-летняя девочка. Среди раненых четверо детей. Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, медучреждение.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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