Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших растет, среди них дети
Киев • УНН
В результате ракетной атаки в Днепре погибли две женщины и 14-летняя девочка, 20 человек получили ранения. Среди пострадавших четверо детей, повреждены гражданские объекты и медучреждение.
В Днепре в результате ночной ракетной атаки россиян уже известно о 20 травмированных, среди которых две девочки и подросток, сообщил в субботу председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Среди поврежденного - только гражданские объекты
По данным Офиса Генпрокурора, в результате атаки на Днепр в ночь на 26 октября погибли две женщины и 14-летняя девочка. Среди раненых четверо детей. Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, медучреждение.