Повреждены промышленные объекты: оккупанты атаковали Краматорск
Киев • УНН
Вечером российские войска атаковали Краматорск, повредив промышленные объекты. По сообщению городской администрации, пострадавших нет, последствия удара продолжают фиксировать.
российские войска вечером нанесли удары по Краматорску. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.
«Повреждены промышленные объекты. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия», - сообщил Гончаренко.
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