Повреждены промышленные объекты: оккупанты атаковали Краматорск

российские войска вечером нанесли удары по Краматорску. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.

«Повреждены промышленные объекты. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия», - сообщил Гончаренко.

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