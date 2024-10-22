Повреждены промышленные объекты: оккупанты атаковали Краматорск

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УНН ищет редактора ленты новостей
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УНН ищет редактора ленты новостей

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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
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В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

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"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
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"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повреждены промышленные объекты: оккупанты атаковали Краматорск

Повреждены промышленные объекты: оккупанты атаковали Краматорск

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 16:54  •  1501 просмотра

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Вечером российские войска атаковали Краматорск, повредив промышленные объекты. По сообщению городской администрации, пострадавших нет, последствия удара продолжают фиксировать.

российские войска вечером нанесли удары по Краматорску. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.

«Повреждены промышленные объекты. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия», - сообщил Гончаренко.

На Донецком направлении высокая активность российской авиации - партизаны22 октября 2024, 13:56 • 13051 просмотр

Антонина Туманова

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