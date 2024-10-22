Пошкоджено промислові об'єкти: окупанти атакували Краматорськ
Київ • УНН
Ввечері російські війська атакували Краматорськ, пошкодивши промислові об'єкти. За повідомленням міської адміністрації, постраждалих немає, наслідки удару продовжують фіксувати.
російські війська ввечері завдали ударів по Краматорську. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає УНН.
"Пошкоджено промислові обʼєкти. На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки", - повідомив Гончаренко.
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