Повреждены общежитие, лицей, ЛЭП: Кравченко рассказал о последствиях атаки рф на Киевщину
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киевщину погибла женщина и ранен 13-летний мальчик. Обломки сбитых вражеских целей повредили 24 частных дома, общежитие, лицей и ЛЭП в 7 районах области.
По состоянию на 13 часов субботы на Киевщине продолжается ликвидация последствий ночной атаки россиян. Известно об одной погибшей женщине и раненом ребенке 13 лет. Обломки сбитых вражеских целей упали во все 7 районов области. В частности, получил повреждения местное общежитие, хостел, лицей и линия электропередач, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранение в области живота. Кроме того, незначительные повреждения получил мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте
По его словам, обломки сбитых вражеских целей зафиксированы во всех 7 районах области.
Зафиксировано повреждение 24 частных домов, общежития и хостела, 4 магазинов, 4 авто. В частности, повреждены окна, двери, кровли, фасады.
Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено здание лицея - выбиты окна, посечен фасад, а также школьный автобус, который был рядом с заведением.
Также повреждена линия электропередач, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.
"Оперативные службы продолжают фиксировать последствия. Людям оказывается необходимая помощь. К замене окон в поврежденных домах присоединяется международный фонд GEM", - рассказал Кравченко.
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