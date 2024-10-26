Пошкоджені гуртожиток, ліцей, ЛЕП: Кравченко розповів про наслідки атаки рф на Київщину
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київщину загинула жінка та поранено 13-річного хлопчика. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили 24 приватних будинки, гуртожиток, ліцей та ЛЕП у 7 районах області.
Станом на 13 годину суботи на Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки росіян. Відомо про одну загиблу жінку та поранену дитину 13 років. Уламки збитих ворожих цілей впали в усі 7 районів області. Зокрема, зазнав пошкоджень місцевий гуртожиток, хостел, ліцей та лінія електропередач, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота. Крім того, незначні ушкодження отримав хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці
За його словами, уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх 7 районах області.
Зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, 4 магазинів, 4 авто. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади.
Крім того, в одному з населених пунктів пошкоджена будівля ліцею – вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом.
Також пошкоджено лінію електропередач, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.
"Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки. Людям надається необхідна допомога. До заміни вікон у пошкоджених будинках долучається міжнародний фонд GEM", - розповів Кравченко.
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