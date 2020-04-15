Поворозник показал повестку на допрос в пятницу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30961 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39662 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55860 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57322 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80398 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74329 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101133 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105356 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 89467 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107391 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106038 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105660 просмотра
Актуальное
Поворозник показал повестку на допрос в пятницу

Поворозник показал повестку на допрос в пятницу

Киев  •  УНН

 • 15192 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник опубликовал фото повестки о вызове на допрос, согласно которой ему необходимо явиться 17 апреля в 14:00 в Главное следственное Нацполиции. Он отметил, что вызван в качестве свидетеля, передает УНН со ссылкой на сообщение Поворозника в Facebook.

"Подозрение никто не объявлял. Вызван, в качестве свидетеля, на допрос в пятницу", - написал Поворозник.

Напомним, в СМИ ранее сообщили, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы разоблачили на взятке.

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