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Поворозник показав повістку на допит у п'ятницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник опублікував фото повістки про виклик на допит, згідно з якою йому необхідно з’явитися 17 квітня о 14:00 до Головного слідчого Нацполіції. Він зазначив, що викликаний в якості свідка, передає УНН з посиланням на повідомлення Поворозника в Facebook.

“Підозру ніхто не оголошував. Викликаний, у якості свідка, на допит у п’ятницю”, — написав Поворозник.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше повідомили, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито викрили на хабарі.

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