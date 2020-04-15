Поворозник показав повістку на допит у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник опублікував фото повістки про виклик на допит, згідно з якою йому необхідно з’явитися 17 квітня о 14:00 до Головного слідчого Нацполіції. Він зазначив, що викликаний в якості свідка, передає УНН з посиланням на повідомлення Поворозника в Facebook.
“Підозру ніхто не оголошував. Викликаний, у якості свідка, на допит у п’ятницю”, — написав Поворозник.
Нагадаємо, у ЗМІ раніше повідомили, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито викрили на хабарі.