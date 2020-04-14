Першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарництві: вимагав 125 тис. доларів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника викрили на хабарі. Про це повідомляє телеканал ZIK із посиланням на джерела в СБУ, передає УНН.
“Задокументувано протиправну діяльність першого заступника Голови КМДА М. Поворозника, який через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тис. доларів США від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень”, — пише видання.
“Сьогодні співробітники ГВ КЗЕ затримали посередника після одержання неправомірної вигоди у сумі 60 тис. доларів США”, — додається у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посадовця ДАБІ затримали на отриманні хабара за ненакладання штрафу в 1,5 млн грн
За даними видання, було задокументовано, що “посередник з метою одержання грошових коштів діяв за вказівкою та узгодженням з Поворозником та виношували наміри одержати також і з іншого об’єкта будівництва 246 тис. доларів США”.
Як зазначається, наразі у КМДА проводяться обшуки.
УНН намагається дізнатись подробиці навколо цієї ситуації.
Нагадаємо, у Києві судитимуть ексслідчого Генпрокуратури за отримання хабаря у розмірі 25 тисяч доларів.