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Першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарництві: вимагав 125 тис. доларів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника викрили на хабарі. Про це повідомляє телеканал ZIK із посиланням на джерела в СБУ, передає УНН.

“Задокументувано протиправну діяльність першого заступника Голови КМДА М. Поворозника, який через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тис. доларів США від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень”, — пише видання.

“Сьогодні співробітники ГВ КЗЕ затримали посередника після одержання неправомірної вигоди у сумі 60 тис. доларів США”, — додається у повідомленні.

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За даними видання, було задокументовано, що “посередник з метою одержання грошових коштів діяв за вказівкою та узгодженням з Поворозником та виношували наміри одержати також і з іншого об’єкта будівництва 246 тис. доларів США”.

Як зазначається, наразі у КМДА проводяться обшуки.

УНН намагається дізнатись подробиці навколо цієї ситуації.

Нагадаємо, у Києві судитимуть ексслідчого Генпрокуратури за отримання хабаря у розмірі 25 тисяч доларів.

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