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У Києві судитимуть ексслідчого Генпрокуратури за отримання хабаря у розмірі 25 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві судитимуть колишнього слідчого Генпрокуратури за одержання 25 тисяч доларів США хабара від забудовника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

“Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Експравоохоронець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що колишній слідчий отримав 25 тисяч доларів США від керівника будівельної компанії за невжиття заходів щодо накладення арешту на земельну ділянку та усунення інших перешкод, пов’язаних з будівництвом житлового комплексу.

Понад півроку підозрюваний ухилявся від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з метою перешкоджання направленню обвинувального акту до суду. За клопотанням Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва для нього та його захисника було встановлено строк на ознайомлення з матеріалами.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейський вимагав хабарі за неперешкоджання веденню бізнесу під час карантину.

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