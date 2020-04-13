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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве будут судить экс-следователя Генпрокуратуры за получение взятки в размере 25 тысяч долларов

В Киеве будут судить экс-следователя Генпрокуратуры за получение взятки в размере 25 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве будут судить бывшего следователя Генпрокуратуры получение 25 тысяч долларов США взятки от застройщика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

“Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Экс-правохранитель обвиняется в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что бывший следователь получил 25 тысяч долларов США от руководителя строительной компании за непринятие мер по наложению ареста на земельный участок и устранения других препятствий, связанных со строительством жилого комплекса.

Более полугода подозреваемый уклонялся от ознакомления с материалами уголовного производства с целью препятствования направлению обвинительного акта в суд. По ходатайству Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора следственным судьей Печерского районного суда города Киева для него и его защитника было установлено срок на ознакомление с материалами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области полицейский требовал взятки за непрепятствование ведению бизнеса во время карантина.

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