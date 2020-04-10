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На Харківщині поліцейський вимагав хабарі за непершкоджання веденню бізнесу під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Правоохоронці викрили начальника одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Харківській області, причетного до хабарництва за дотримання карантинних умов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, правоохоронець хотів отримати від керівника одного з місцевих підприємств хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину.

Крім того за окрему плату поліцейський обіцяв комерсанту не перешкоджати веденню бізнесу всупереч оголошеній в регіоні надзвичайній ситуації та обмежувальним заходам через пандемію COVID-19.

Разовий платіж за такі "послуги" мав становити 15 тисяч гривень та 2 тисячі - за кожний наступний місяць.

Начальнику райвідділу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, зокрема перевіряється можлива причетність працівників райвідділу до протиправних дій. Встановлюються інші випадки приховування посадовцем виявлених порушень умов карантину.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарі за непритягнення водіїв до відповідальності виконуючого обов’язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирщини.

Українські Національні Новини

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