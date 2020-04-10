На Харьковщине полицейский требовал взятки за непрепятствование ведению бизнеса во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили начальника одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Харьковской области, причастного к взяточничеству за соблюдение карантинных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, правоохранитель хотел получить от руководителя одного из местных предприятий взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение условий карантина.
Кроме того за отдельную плату полицейский обещал коммерсанту не препятствовать ведению бизнеса вопреки объявленной в регионе чрезвычайной ситуации и ограничительным мерам из-за пандемии COVID-19.
Разовый платеж за такие "услуги" должен был составить 15 тысяч гривен и 2 тысячи - за каждый последующий месяц.
Начальнику райотдела сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, в том числе проверяется возможная причастность сотрудников райотдела к противоправным действиям. Устанавливаются другие случаи сокрытия должностным лицом обнаруженных нарушений условий карантина.
Напомним, правоохранители разоблачили во взятке за непривлечение водителей к ответственности исполняющего обязанности заместителя начальника районного отделения ГУ Нацполиции Житомирской области.