На Житомирщині в.о. начальника поліції викрили на хабарі за непритягнення водіїв до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Правоохоронці викрили на хабарі за непритягнення водіїв до відповідальності виконуючого обов’язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирщини та його спільника - адвоката. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, капітан поліції разом з адвокатом організували схему вимагання і отримання грошей від місцевих мешканців за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за керування авто у нетверезому стані. Такса за вирішення питання щодо анулювання провадження становила у середньому 10-12 тисяч гривень. Гроші, зі слів спільників, призначалися нібито для "залагодження питання" у суді.
Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання фігурантами неправомірної вигоди. За оперативними даними СБУ, щомісяця зловмисники "закривали" до 10 адміністративних проваджень.
Правоохоронці затримали капітана поліції в одному з райцентрів Житомирщини одразу після отримання частини чергового хабара.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для документування інших фактів отримання неправомірної вигоди фігурантами справи.
Нагадаємо, на Одещині затримали та повідомили про підозру двом поліцейським за вимагання хабара у розмірі 3 тис. доларів та збут наркотиків.