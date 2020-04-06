На Одещині двох поліцейських підозрюють у вимагання хабара та збуті канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Одещині затримано та повідомили про підозру двом поліцейським за вимагання хабара у розмірі 3 тис. доларів та збуті наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокуратура Одеської області спільно з ДБР та Нацполіцією затримали та повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди двох поліцейських Управління поліції охорони в Одеській області. Правоохоронці також підозрюються в організації незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, працівники правоохоронного органу вимагали від громадянина 3 тис. доларів за нескладання матеріалів про зберігання ним канабісу та обіцяли далі не передавати їх до слідчого підрозділу поліції для притягнення до відповідальності.
"Крім грошової "винагороди", поліцейські, згідно матеріалів слідства, вимагали від чоловіка також реалізовувати надані ними наркотичні засоби іншим особам, для їх подальшого викриття. Правоохоронців затримано під час передачі частини хабара у сумі 1150 доларів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад на період слідства.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно одного із керівників Варашського відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області, якого підозрюють у одержанні 39 тис. гривень хабара за вплив на прокурора.