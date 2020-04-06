На Одещині двох поліцейських підозрюють у вимагання хабара та збуті канабісу

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Одещині затримано та повідомили про підозру двом поліцейським за вимагання хабара у розмірі 3 тис. доларів та збуті наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.